Genova – Ancora coda e ancora per lavori in un cantiere sull’autostrada A7 Genova – Milano. Un incolonnamento di almeno 3 km viene segnalato dal sito di Autostrade sul tratto compreso tra Genova Bolzaneto e Busalla, in direzione nord.

Ancora una volta è la presenza di un cantiere a creare un restringimento di carreggiata che crea la coda.