Cairo Montenotte – Una lite per entrare in discoteca e un coltellino portachiavi che si trasforma in un’arma. Poteva finire in tragedia, ieri notte, la rissa tra un minorenne ed un 25enne avvenuta davanti ad un locale notturno del savonese.

A scatenare la lite futili motivi, come sempre più spesso avviene in situazioni simili, una battuta di troppo, uno spintone e poi pugni e calci. Ma questa volta è spuntato un coltello che il minorenne portava con sè come portachiavi.

La lama è affondata nel torace del 25enne e avrebbe potuto creare danni irreparabili.

Il ragazzo si è accasciato a terra in un lago di sangue e subito sono scattate le richieste di aiuto al 118 che lo ha trasferito in ospedale in codice rosso.

Fortunatamente le lesioni erano meno gravi di quanto si temesse ma il minorenne è stato comunque fermato e ora rischia una pesante condanna.