Recco – Un’auto che prende improvvisamente fuoco e si trasforma in una palla infuocata.

E’ successo questa mattina, all’alba, in via Pisa. A lanciare l’allarme i residenti della zona che prima hanno sentito un botto e poi hanno visto le fiamme alzarsi dall’auto.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco ma per la vettura i danni sono ingenti.

L’incendio è stato spento e sono state avviate le prime indagini per risalire alle cause del rogo.

La polizia locale ha interrotto il traffico nella zona per consentire le operazioni di soccorso e per evitare incidenti.