Genova – – Ancora dimissioni per lo scandalo dei presunti concorsi truccati all’Università degli Studi di Genova. Anche il direttore del dipartimento di Giurisprudenza, Riccardo Ferrante ha rimesso l”incarico in attesa che venga fatta chiarezza su un presunto giro di concorsi truccati per agevolare amici e familiari.

Secondo le ipotesi accusatorie Ferrante, uno degli indagati dalla procura di Genova, avrebbe avuto un ruolo nell’organizzazione dei concorsi studiati “su misura” in modo da agevolare alcuni candidati.

L’ormai ex direttore del dipartimento di Giurisprudenza avrebbe dovuto rispondere alle domande dei giudici come gli altri indagati ma si troverebbe all’estero.

Gli altri indagati, tutti docenti dell’Università degli Studi di Genova, si sono presentati a Palazzo di Giustizia, sede del Tribunale, per essere ascoltati.

Quattro di loro non hanno risposto alle domande dei giudici preferendo depositare memorie difensive mentre uno di loro avrebbe risposto confermando di essere estraneo ai fatti.

Nei prossimi giorni potrebbero emergere altri particolari dalle indagini con altri e clamorosi colpi di scena.