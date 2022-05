Tornano i cantieri sulle autostrade della Liguria dopo la “pausa” accordata per i ponti di primavera e per Euroflora e tornano le code.

Sull’autostrada A7 Genova – Milano segnalata cosa al km 114 in direzione Milano tra Bolzaneto e Rnco Scrivia per lavori.

Coda anche sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia tra Genova Pegli e l’allacciamento con la A7 Genova-Milano in direzione Genova per traffico intenso.

Ancora coda, sull’autostrada A12 Genova-Livorno tra Recco e Rapallo in direzione levante, per lavori e in direzione Genova tra Lavagna e Recco, sempre per lavori.

Code e disagi anche sull’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce, in direzione Nord tra Voltri e Masone e sempre a causa dei cantieri.