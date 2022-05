Genova – Camion in fiamme sull’autostrada A12 Genova – Livorno questa mattina. I Vigili del fuoco sono intervenuti sulla A12, in direzione Genova, prima dello svincolo per Bolzaneto, per spegnere le fiamme che avevano coinvolto il cassone di un mezzo pesante.

Fortunatamente le fiamme hanno coinvolto solo la parte retrostante del veicolo ed è stata evitata la propagazione alla cabina.

Sul posto la squadra di Genova Est con il supporto di un’autobotte del comando centrale: nessuna persona è rimasta coinvolta