San Giuseppe di Cairo – E’ entrato in un negozio armato di coltello e dopo aver terrorizzato e minacciato la commessa è fuggito con cento euro che erano presenti nella cassa.

Eì successo a San Giuseppe di Cairo, nel savonese, e la donna è rimasta choccata per la violenza con la quale il rapinatore l’ha affrontata chiedendole il denaro.

Al momento della rapina la donna era sola nel locale e l’uomo è entrato e uscito molto velocemente.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che ora stanno cercando elementi per individuare ed arrestare il rapinatore.

La commessa è stata trasferita in stato di choc all’ospedale San Paolo di Savona.