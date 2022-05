Genova – Inizio giornata già difficile per chi viaggia in autostrada in direzione levante. Sull’Autostrada A12 Genova – Livorno è segnalata coda tra Genova Nervi e Recco a causa di un incidente avvenuto al km 21 in direzione Rosignano.

Autostrade per l’Italia consiglia l’uscita a Genova Nervi.

notizia in aggiornamento