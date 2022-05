Recco (Genova) – Si sono appena concluse le attività per migliorare lo stato del marciapiede privato a uso pubblico in via Biagio Assereto, nell’area esterna al porticato, all’altezza del panificio Tossini. Un intervento finanziato in quota parte rispettivamente dal Comune di Recco e dal condominio civico 5.

“Anche in questo caso abbiamo risolto una situazione preoccupante, a causa della pavimentazione ammalorata. Per evitare che ci fossero conseguenze serie per i cittadini abbiamo provveduto a fornire gli indirizzi necessari alla riqualificazione del marciapiede” commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo.