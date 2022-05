Lumarzo – Ha perso il controllo dell’auto per cause ancora da accertare ed è finito fuori strada ribaltandosi con l’auto. Momenti di paura, ieri sera, intorno alle 22,30, sulla strada provinciale 225 all’altezza di Lumarzo.

Un 30enne alla guida della sua vettura ha improvvisamente perso il controllo del mezzo all’altezza della rotonda per la galleria Taviani e si è ribaltato.

Sul posto, allertati da alcuni residenti, i mezzi di soccorso del 118 e delle forze dell’ordine.

L’uomo è riuscito ad uscire dal veicolo da solo ma è stato medicato per alcune ferite fortunatamente lievi.

(foto Archivio)