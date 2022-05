Varazze – Torna, con la sesta edizione del Cundigiun, la manifestazione gastronomica dedicata ai piatti tipici della nostra entroterra nelle vie di Varazze il 28 dall’ora di cena e il 29 maggio fino alle ore 16.30.

Girovagando tra gli stand, posizionati nei borghi di Varazze, da San Nazaro al Solaro, passando per via Malocello e Piazza Patrone per arrivare in Piazza Nello Bovani si potranno gustare i piatti tipici dell’entroterra.

Il Cundigiun propone piatti tipici e specialità locali che verranno serviti in tutte le piazze cittadine. In ogni piazza di Varazze una frazione del gusto, in ogni piazza una specialità tipica del luogo. Il tema di questa edizione è l’ambiente.

“La ripresa degli eventi turistici deve essere per la Città di Varazze elemento di slancio e ripartenza, dopo la pandemia – ha dichiarato il sindaco di Varazze – senza però dimenticarci dei temi essenziali per lo sviluppo della Città stessa e soprattutto quelli ambientali”.