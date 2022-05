La Spezia – Cinque arresti per gli scontri durante la partita tra lo Spezia e il Napoli allo stadio Picco e nelle vie della città. La Digos ha identificato cinque teppisti camuffati da tifosi analizzando i video e le immagini riprese durante gli episodio di vandalismo e teppismo che nulla hanno a che vedere con il calcio e che sempre più spesso si vedono nelle città e negli stadi.

Gli agenti hanno identificato cinque sedicenti supporter dello Spezia Calcio e 1 del Napoli e li hanno fermati con l’accusa di rissa, lesioni, possesso di oggetti atti ad offendere e per aver scavalcato la recinzione del terreno di gioco che ha fatto scattare la sospensione della partita.

Nel post partita il sindacato dei giornalisti Usigrai aveva denunciato che, a causa della “regia unica” non è stato possibile mostrare gli episodi di squallido teppismo che si verificavano nello stadio. Una violazione del diritto di cronaca che potrebbe far intervenire – su richiesta del sindacato, l’Autorità Garante per le Comunicazioni (AGCOM) cui è stata presentata una segnalazione.