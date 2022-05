Genova – Bidoni in mezzo alla strada, vicino ad un tornante che toglie la visibilità e limita lo spazio di frenata. E’ quanto si sono trovati di fronte, a più riprese, automobilisti e motociclisti residenti a Crevari, nel ponente genovese.

Una “bravata” che può avere conseguenze molto gravi per chi, percorrendo la strada, potrebbe non avere il tempo di frenare finendo contro la “barriera”.

L’episodio si è ripetuto in più occasioni e sono scattate le segnalazioni alle forze dell’ordine che indagano per risalire all’autore del gesto.