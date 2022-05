Genova – Inizio mattinata molto difficile, su strade ed autostrade, nel capoluogo ligure, a causa di cantieri e incidenti.

Dopo l’incidente avvenuto questa mattina sulla strada Sopraelevata e che ha paralizzato il traffico sul percorso, infatti, code per traffico intenso vengono segnalate sul tratto cittadino dell’Autostrada A10 Genova – Ventimiglia tra Voltri e Genova Ovest e all’allacciamento con la A7 Genova – Milano.

Coda di 3 km, sempre sulla A10 tra Genova Sampierdarena e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per incidente

Ancora sulla A10 coda tra Genova Pra’ e il bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso

Rallentamenti e code anche sull’Autostrada A7 Genova – Milano

disagi anche sull’Autostrada A7 Genova – Milano con coda tra Busalla e Genova Sampierdarena, in direzione mare, per traffico intenso sulla viabilità ordinaria

Coda anche in uscita a Genova Bolzaneto

Sempre sulla A7 coda tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori

Rallentamenti e code anche tra Arenzano e il bivio con la A26 Voltri – Gravellona Toce per cantieri e sempre sulla A26 code tra Voltri e Masone in entrambe le direzioni e sempre per lavori.