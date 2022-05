Genova – Non ce l’ha fatta Mario Ambrosio, l’uomo di 65 anni che ieri pomeriggio è rimasto vittima di un incidente avvenuto nel giardino della sua abitazione a Follo, in provincia della Spezia.

L’uomo era stato travolto dalla motozappa procurandosi gravi ferite.

Per soccorrerlo, si era alzato in volo anche l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco che lo aveva trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova dove era ricoverato.

Purtroppo Mario non ce l’ha fatta e si è spento quest’oggi.

L’uomo era anche il marito della sindaca di Follo, Rita Mazzi, e proprio l’amministrazione comunale si è stretta alla famiglia in segno di cordoglio.

La notizia della morte di una persona è un fatto sempre doloroso, ancora più doloroso quando si tratta di una persona cara con cui hai percorso un tratto di strada assieme. L’improvvisa dipartita di Marietto, come tutti affettuosamente lo chiamavamo, è una perdita grave per tutti, per gli amici, per la famiglia, per tutti quelli che gli hanno voluto bene.

Riposa in pace, Marietto”.