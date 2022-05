Genova – Partirà alle 18 da via Fanti d’Italia la manifestazione-corteo per dire no al progetto per la realizzazione della Funivia di Forte Begato.

La protesta è stata organizzata dal comitato “Con i piedi per terra” e attraverserà le vie del Lagaccio dove dovrebbero sorgere i piloni altri decine di metri che gli organizzatori definiscono “eco-mostri”.

Attesa la partecipazione massiccia soprattutto dei residenti del quartiere che non avranno una “fermata” dell’impianto ma solo – secondo le lamentele – l’impatto dei piloni che sorreggeranno la struttura che dovrebbe collegare la Stazione Marittima con i Forti sulle alture.

Gli organizzatori voglioni “accendere il faro su un progetto urbanistico del Comune di Genova che andrebbe a intaccare il territorio in più parti”.

Il corteo mostrerà il tracciato e i luoghi in cui secondo gli ideatori del progetto dovrebbero sorgere piloni alti più di 70 metri che indiscutibilmente avranno un impatto sul quartiere, se non altro dal punto di vista “panoramico”.

Ma, ad impensierire gli organizzatori sono anche i costi, a carico della collettività e dei Contribuenti

“Inizialmente preventivati in circa 25 milioni – spiegano gli organizzatori della manifestazione – sono aumentati, in un primo momento, a 35 milioni di euro; ad oggi è previsto un ulteriore aumento a 40 milioni”.

Il comitato contrario al progetto si domanda inoltre quali saranno “i costi di manutenzione né chi li sosterrà” visto che “nella relazione tecnica si ipotizza un flusso di 2000 persone l’ora, un dato così chiaramente sovradimensionato da apparire surreale”.