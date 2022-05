Genova – La società di edizione e distribuzione genovese Academy Two ha acquisito e distribuirà in Italia il film “Holy Spider” del regista iraniano Ali Abbasi, vincitore della Palma d’oro per la migliore attrice, Zar Amir Ebrahimi, al 75esimo Festival di Cannes.

Il film, ispirato a una storia vera, racconta la storia di una giornalista che si cala nel ventre oscuro della città santa di Mashhad, in Iran, per investigare su una serie di omicidi di prostitute.

Dietro ai delitti si nasconde la mano di un serial killer, il cui obiettivo è ripulire le strade della città dai peccatori.

Abbasi, già vincitore dell’Orso d’oro a Berlino con “Border – Creature di confine”, ha dichiarato: “Non volevo fare un film su un serial killer, ma sulla società che li produce”.