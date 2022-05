Genova – Vandalizzato il murales contro la violenza sulle donne inaugurato lo scorso 8 marzo nel sottopasso che collega Borgo Incrociati con Brignole.

Ignoti hanno deturpato il murales voluto dal Centro Antiviolenza Mascherona per sensibilizzare i passanti alle tematiche della lotta alla violenza e alla discriminazione.

Sui volti di alcune delle figure sono stati disegnati occhi che sembrano “buchi” dove l’artista aveva scelto di non delineare il viso.

L’opera nata dall’idea dell’artista e attivista Gloria Pallotta, con la collaborazione dell’artista Manuela Alfieri è stata deturpata o, probabilmente, modificata per motivi rimasti oscuri.

Sui social la notizia ha suscitato reazioni contrastanti.

C’è chi sostiene che l’opera sia stata vandalizzata e deturpata e chi, invece, pensa che le modifiche rendano ancora più “drammatiche” le figure aumentando l’effetto di attirare l’attenzione.

Di certo l’anonimo vandalo-artista avrebbe potuto concordare la modifica contattando gli autori o l’associazione del Centro Anti Violenza Mascherona.