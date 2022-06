Genova – Potrebbe essersi addormentato con la sigaretta accesa in bocca l’uomo di 40 anni ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale San Martino in seguito all’incendio della sua abitazione in via del Lagaccio, nell’omonimo quartiere genovese.

I vigili del fuoco sono accorsi chiamati dai vicini di casa che hanno visto fumo che usciva dall’abitazione dopo essersi risvegliati, intorno all’1,30 a causa del forte odore di bruciato.

All’arrivo dei pompieri l’uomo era a terra, privo di conoscenza, probabilmente a causa di una grave intossicazione da fumo.

Il rogo è partito dal materasso dove l’uomo dormiva e quindi si pensa possa trattarsi di fiamme scaturite da una sigaretta accesa ma non si esclude alcuna altra ipotesi.

Il ferito è stato soccorso e trasferito in codice rosso in ospedale e sottoposto a terapia in camera iperbarica.

In corso accertamenti sulla dinamica dell’accaduto.