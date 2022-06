Genova – E’ stato identificato l’autore del danneggiamento alla statua di Nicolò Paganini, sfregiata nei giorni scorsi.

Si tratta di un cittadino sraniero, irregolare sul territorio italiano, che ha tagliato le corde del violino.

A dare la notizia del risultato delle indagini, avviate appena scoperto l’atto di vandalismo, è stato l’assessore alla Sicurezza tramite un post via Facebook.

L’assessore ha voluto poi ringraziare gli agenti della Polizia Locale per il lavoro svolto e per la tempestività con cui sono risaliti all’autore del gesto.