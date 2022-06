Genova – Ha cercato di portare droga al figlio rinchiuso in carcere, a Marassi, ma è stata scoperta e arrestata anche per la sostanza stupefacente che nascondeva in casa. Una donna di origini latino-americane è finita in manette, arrestata dalla polizia penitenziaria che si era insospettita per il quantitativo non proprio “ridotto” di peperoni che dovevano essere portati ad un colloquio con un detenuto.

Uno degli agenti si è insospettito ed ha controllato ancor più attentamente la verdura scoprendo che era stata manomessa con cura certosina per introdurre all’interno barrette di hashish per un quantitativo di oltre 45 grammi.

La donna è stata fermata e subito è scattata una denuncia che ha portato ad una ispezione nella cella del figlio, in carcere, con il ritrovamento di altra droga e di un telefono cellulare con cui il detenuto chiamava all’esterno ma anche di altra droga nascosta nell’abitazione della donna che, a questo punto, è stata arrestata.