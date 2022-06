Rapallo – Forti raffiche di vento giunte in chiusura dell’emergenza maltempo hanno causato danni nella zona del Tigullio dove sono stati numerosi, anche nella notte, gli interventi dei vigili del fuoco per alberi e cartelloni abbattuti ma anche per parti di tetto strappate dal vento o per strutture pericolanti.

Particolarmente colpita, quando ormai si pensava che il peggio fosse passato, la zona di Rapallo ed in modo particolare la zona di San Maurizio dei Monti.

Molte le chiamate ai pompieri per le raffiche di vento che hanno causato danni in via Don Minzoni, via Campodonico e via Betti.

I vigili del fuoco sono al lavoro anche questa mattina per gli interventi minori. Molti i danni ma, fortunatamente, non si segnalano feriti.