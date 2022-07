Savona – I copri di un uomo di 64 anni e di una donna di 57, marito e moglie, sono stati trovati questo pomeriggio in via Niella, a Savona.

L’uomo è stato trovato all’intero del cortile mentre la donna all’interno di un appartamento.

A far scattare l’allarme sono stati i vicini di casa che hanno sentito un forte rumore e hanno allertato il 112.

All’arrivo sul posto dei Vigili del Fuoco e dei sanitari del 118 la scoperta della tragedia: l’uomo è morto dopo una caduta dal quarto piano.

Gli agenti intervenuti sono poi entrati in casa trovando il corpo della moglie.

Al momento non sono note le cause ma gli inquirenti non escludono la possibilità che si tratti di un omicidio-suicidio.