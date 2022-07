Genova – Tolleranza zero e raffiche di multe per chi non pulisce dove sporca il proprio cane. Il Comune sta preparando una vera e propria “stretta” per punire chi continua a portare a spasso il proprio cane senza rimuovere le deiezioni e senza versare acqua sulla loro pipì.

Lo aveva promesso il sindaco Marco Bucci e ora lo conferma l’assessore all’Igiene Matteo Campora e dopo un vertice con l’assessore alla Sicurezza Sergio Gambino e quello al Decoro urbano, Mauro Avvenente, la polizia locale studierà un maxi piano di intervento per sorprendere maleducati e incivili proprio nelle ore nelle quali è più diffusa la “passeggiata” per i bisognini.

Agenti in divisa ma, molto probabilmente, anche in borghese per sorprendere e sanzionare con multe salate, chi non pulisce dove sporca il proprio cane.

A segnalare le “emergenze” saranno gli stessi cittadini attraverso lo sportello telematico delle segnalazioni SegnalaCi

Il numero delle lamentele costituirà uno dei criteri di scelta per i blitz delle forze dell’ordine e gli agenti pattuglieranno anche parchi e giardini pubblici dove si segnala da tempo anche l’incivile (e illegale) usanza di far correre i cani nei prati e nelle stradine senza il regolamentare guinzaglio.

Gli agenti in borghese controlleranno anche e soprattutto negli orari in cui molti approfittano per fare “i furbetti” e non raccogliere le deiezioni o per chiuderle in un sacchetto per poi abbandonarle ovunque o, ancora, per non pulire con la bottiglietta d’acqua (e sostanza disinfettante) dove il proprio cagnolino ha sporcato.