Loano – Migliorano, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, le condiziono della persona accoltellata ieri sera nei pressi della stazione ferroviaria di Loano, in circostanze ancora da chiarire.

A far scattare l’allarme le urla dei contendenti che hanno richiamato alcuni passanti che hanno notato la persona che perdeva sangue ed hanno subito chiamato il numero di emergenza 118.

Sul posto sono accorse le forze dell’ordine e l’ambulanza del 118 che ha subito trasferito la persona in ospedale, in codice rosso, il più grave, per le cure necessarie.

Oggi il ferito verrà ascoltato dalle forze dell’ordine per chiarire cosa sua successo e se sappia o meno indicare l’identità del feritore.

L’episodio ha suscitato forte allarme tra i tanti turisti che affollavano la zona.