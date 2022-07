Il campo di alta pressione che si estende sul Mediterraneo raggiungerà il suo picco di intensità nei prossimi giorni, coinvolgendo anche la Liguria e trasformando il caldo umido in caldo torrido con temperature in ulteriore aumento.

Queste, nel dettaglio, le previsioni del centro meteo Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 17 luglio 2022

Giornata in gran parte soleggiata ovunque. Da metà giornata sviluppo di qualche addensamento nuvoloso specialmente tra Alpi Liguri e Alpi Marittime con basso rischio di precipitazioni.

Disagio da caldo nelle ore centrali della giornata.

Venti deboli di direzione variabile

Mare generalmente quasi calmi o poco mossi.

Temperature in aumento nei valori massimi.

Costa: min 20/25°C, max 28/34°C

Interno: min 12/19°C, max 26/37°C

Lunedì 18 luglio 2022

Giornata di bel tempo ovunque.

Disagio da caldo nelle ore centrali della giornata.

Venti deboli di direzione variabile.

Mare generalmente quasi calmi o poco mossi.

Temperature in ulteriore aumento specialmente nei valori minimi.

Tendenza per martedì 19 luglio 2022

Giornata generalmente soleggiata un po’ ovunque.

Ancora disagio da caldo nelle ore centrali della giornata.

Vento debole di direzione variabile.

Mare quasi calmo o poco mosso

Temperature stazionarie.