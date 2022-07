Caldo record in Liguria e le previsioni meteo annunciano un ulteriore picco del caldo torrido.

Secondo i dati registrati nella notte, in alcune località della Riviera le temperature minime hanno sfiorato i 30 gradi tormentando il sonno di liguri e turisti ma sono soprattutto le temperature massime ad impensierire visto ieri è stato registrato il picco di 38,8 gradi a Beverino, in provincia di La Spezia (il precedente record era di 8,5 gradi a Castelnuovo Magra, sempre nello spezzino) e per oggi è atteso un ulteriore rialzo delle temperature che potrebbe durare almeno per metà della settimana.

La seconda località ligure più calda è Rocco del Golfo con 37.8 gradi poi Castelnuovo Magra cin 37.6. Ma è un caldo diffuso e che riguarda tutta la regione così come registra la rete Omirl di Arpal. Nelle altre province spiccano: in provincia di Genova 37.7 a Pian dei Ratti (Orero) e 37.6 a Genova Pontedecimo, nel savonese 37.6 a Ellera Foglietto (Albisola Superiore), nell’imperiese 36.5 a Pieve di Teco. Nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia queste le massime (non è disponibile il dato di Imperia): Genova Centro Funzionale 33.4, Savona Istituto Nautico 33.8, La Spezia 35.6.

Queste le previsioni ARPAL per le prossime ore:

LUNEDI’ 18 LUGLIO – L’ulteriore espansione dell’anticiclone sull’Europa centro-occidentale mantiene condizioni di tempo soleggiato e caldo torrido a causa del flusso settentrionale. Locale instabilità pomeridiana sui rilievi, in particolare su quelli alpini.

Temperature in ulteriore aumento specie le minime.

Venti moderati da Nord-Nord-Ovest con locali rinforzi al mattino, brezze pomeridiane anche tese.

Mare poco mosso, localmente mosso in mattinata a Ponente e al largo.

Umidità su valori bassi.

Segnalazioni protezione civile: moderato disagio fisiologico per caldo.

MARTEDI’ 19 LUGLIO – Cielo soleggiato con temperature in ulteriore lieve aumento e venti deboli o moderati.

MERCOLEDI’ 20 LUGLIO – Tempo ancora soleggiato sulla Liguria con temperature stazionarie e venti deboli o moderati.