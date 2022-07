Genova – Migliorano, all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, le condizioni dell’anziano di 75 anni gettato a terra da alcuni cinghiali sulle alture di Bolzaneto.

Gli animali, forse attratti dal cibo o spaventati per qualche motivo, hanno assalito l’anziano spingendolo a terra.

Nella caduta l’uomo ha riportato alcuni traumi e un brutto spavento che non dimenticherà tanto facilmente.

Solo pochi giorni fa un cinghiale aveva aggredito e morsicato una signora sulla spiaggia di Sturla e anche la donna era finita in ospedale.

Cresce la richiesta di un intervento straordinario per contenere il numero dei cinghiali in città anche se l’opinione pubblica è divisa tra chi sostiene la necessità di un piano di abbattimenti e chi invece vorrebbe che il numero degli animali venisse ridotto in modo “naturale” con la sterilizzazione di maschi e femmine anche con farmaci anti fecondativi come già avviene in altri luoghi e con altre “invasioni” di animali.