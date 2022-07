Cinque decessi e 3.227 nuovi casi di infezione da coronavirus in Liguria. A registrarli l’ultima edizione del bollettino diffuso da Regione Liguria e che fotografa quotidianamente l’emergenza ancora in atto.

Le vittime registrate – tra gli 84 e i 96 anni, sono decedute tra il 14 e il 17 luglio e non risultano decessi nelle 24 ore precedenti l’ultimo bollettino.

Ma il virus continua a circolare con insistenza rendendo necessarie, sebbene solo consigliate, le mascherine nei luoghi affollati e l’auto distanziamento.

Con 14.148 tamponi effettuati su una popolazione di oltre 1 milione e 500mila persone residenti, in Liguria sono stati scoperti ben 3.227 casi positivi.

Il tasso di positività (22,8%) resta però leggermente più basso rispetto al livello nazionale del 23,2%.

Aumentano le persone ricoverate negli ospedali, il bollettino ne registra 2 in più rispetto al giorno precedente e cala di una unità il numero dei casi gravi e gravissimi ricoverati nei reparti di Terapia intensiva (12)

Questo il dettaglio dei nuovi contagi, suddiviso per provincia:

Genova 1.401

La Spezia 545

Savona 501

Imperia 450

Chiavari e Tigullio 323

Attivo da lunedì il servizio di prenotazioni della quarta dose (secondo booster) per le persone over 60. Il numero delle prenotazioni è in forte crescita come il numero delle vaccinazioni eseguite.