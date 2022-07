Quattro decessi e tornano a salire il casi di positività al coronavirus in Liguria. Lo registra l’ultima edizione del bollettino sanitario diffuso da Regione Liguria che fotografa quotidianamente l’andamento dell’emergenza ancora in atto.

Oltre alle 4 vittime, il bollettino registra altri 2.189 casi di contagio scoperti con 9.501 test effettuati su una popolazione residente di oltre 1 milione e 500mila persone.

Aumentano anche gli ospedalizzati: sono 436, quattro in più rispetto al giorno precedente. Resta però invariato il numero dei casi gravi e gravissimi (12) ricoverati nei reparti di Terapia Intensiva.

Secondo la Regione Liguria il 31% dei ricoveri è causato direttamente dal covid mentre il 69% dei pazienti è asintomatico o con forma lieve ed è arrivato in ospedale per altre cause.

Il tasso di positività sale al 23% più alto della media nazionale che è al 22,6%.

Questo il dettaglio dei nuovi contagi, suddiviso per provincia:

Genova 941

Savona 383

La Spezia 350

Imperia 304

Chiavari e Tigullio 198

13 persone non sono residenti in Liguria.

I guariti nelle ultime 24 ore sono 2.135. In isolamento domiciliare ci sono 23339, 53 in più rispetto a ieri.

Nelle ultime 24 ore sono stati somministrati 2824 vaccini, effetto della quarta dose.