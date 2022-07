Urbe – Non ce l’ha fatta Paolo Nicolardi, 46 anni, il climber precipitato da una parete che stava arrampicando nel territorio del comune di Urbe.

Nicolardi, originario del milanese ma da tempo residente ad Arenzano, nel ponente genovese, stava arrampicando nella zona della Rocca dei Canaloni, lungo la cosiddetta “via del Fungo” quando qualcosa è andato storto e l’uomo è precipitato per diverse decine di metri sbattendo violentemente sulla roccia.

I compagni di arrampicata hanno subito chiamato i soccorsi e gli uomini del soccorso alpino hanno raggiunto la zona impervia con l’aiuto dell’elicottero Grifo del 118.

L’incidente è avvenuto intorno alle 13 e Paolo Nicolardi è stato trasferito in elicottero in ospedale ma è deceduto poche ore più tardi a causa delle gravi ferite riportate nella caduta.