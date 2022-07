Genova – E’ stato ritrovato sano e salvo il marittimo dichiarato scomparso dal traghetto Moby Aki partito ieri sera dal capoluogo ligure e arrivato questa mattina a Olbia.

A dare l’allarme il personale di bordo dopo le verifiche sul personale imbarcato.

L’uomo, 30 anni, è stato cercato con apprensione sempre maggiore sulla nave e poi è stato lanciato un allarme nel timore che fosse caduto in mare.

Le ricerche, però hanno accertato che l’uomo non si era imbarcato e quindi non poteva trovarsi sulla nave.

Un “giallo” che dovrà essere chiarito per l’allarme suscitato dall’emergenza in mare.

A lungo si è rimasti convinti, infatti, che l’uomo si trovasse a bordo al momento della partenza.