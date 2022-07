Il campo di alta pressione orna stabile sul Mediterraneo riportado condizioni di stabilità e bel tempo. Il mese di agosto inizierà nello stesso modo, con temperature in rialzo e ancora tempo asciutto.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo del centro Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 31 luglio 2022

Al mattino cieli sereni sull’intera regione.

Nel corso del pomeriggio situazione pressoché invariata, fatta eccezione per qualche nuvola sui rilievi di Alpi Liguri ed Appennino orientale.

Venti al mattino deboli da nord, rinforzi fino a moderati sul settore centrale. A seguire deboli o moderati dai quadranti meridionali ovunque.

Mare poco mosso, localmente mosso al largo del bacino occidentale in mattinata.

Temperature minime in rialzo, massime stazionarie od in lieve aumento.

Costa: min 21/27°C, max 28/33°C

Interno: min 12/23°C, max 26/33°C (fondovalle/collina )

Lunedì 1 agosto 2022

Giornata caratterizzata da cieli sereni o al più poco nuvolosi sull’intera regione. Da segnalare solamente qualche nube in più sui rilievi di Alpi Liguri ed Appennino orientale nel pomeriggio.

Venti deboli settentrionali al mattino, deboli o moderati meridionali nel pomeriggio.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature: stazionarie.

Tendenza per martedì 2 agosto 2022

Al mattino tempo stabile e soleggiato sull’intera regione.

Nel pomeriggio nubi cumuliformi sui rilievi, non si esclude qualche rovescio sulle Alpi Liguri.

Ventilazione debole da nord al mattino, poi meridionale sotto-costa.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature stazionarie.