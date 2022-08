Ben sei decessi e 2.118 nuovi casi di contagio da coronavirus in Liguria. A registrarli l’ultima edizione del bollettino diffuso quotidianamente da Regione Liguria e che fotografa la situazione sanitaria.

In calo il numero dei positivi al covid in Liguria e che sono scesi al di sotto della soglia dei 20mila ma con 10.638 test (1.579 molecolari e 9.059 test antigenici) condotti su una popolazione residente di oltre 1 milione e 500mila persone, sono stati scoperti 2.118 nuovi casi di infezione.

Il tasso di positività è del 19,9%, superiore alla media nazionale che è ferma al 18,3%.

In calo anche il numero delle persone ricoverate in ospedale per covid. Sono 458, e in un solo giorno sono diminuiti di 15 unita.

In calo anche il numero delle persone ricoverate nei reparti di Terapia intensiva con sintomi gravi e gravissimi. Erano 9 e l’ultimo bollettino ne registra 7.

Per quanto riguarda i decessi (6) si tratta di cinque donne di età compresa tra i 77 e i 93 anni e un uomo di 90.

Da inizio pandemia i morti sono 5.448.

Questo il dettaglio dei nuovi contagi, suddivisi per provincia:

Genova 811

Imperia 319

Savona 420

La Spezia 356

Chiavari e Tigullio 204