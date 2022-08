Albenga – Proseguono le operazioni di spegnimento degli incendi divampati nel Savonese. Mentre stanno rientrando tutti gli sfollati, nella zona dell’incendio di Albenga è in azione un canadair e due elicotteri.

A Villanova di Albenga gli sfollati questa mattina sono tutti rientrati nelle loro abitazioni tranne le 4 persone dei due appartamenti inagibili per le quali sarà attivata l’autonoma sistemazione.

Per quanto riguarda l’incendio di Varazze, località Alpicella, questa notte non ci sono state criticità particolari. Le 10 persone evacuate nella notte in via precauzionale hanno avuto l’autorizzazione a rientrare nelle loro abitazioni.

Da questa mattina al momento sono previsti 8 volontari su incendio Villanova Albenga e altrettanti 8 su Varazze.

L’incendio di Airole (IM) è in spegnimento. Non si registrano danni a cose, persone ed animali. L’incendio era in zona impervia.

Si è sviluppato un incendio, non molto esteso, anche a Genova, via Martiri della Libertà. Due squadre sono sul posto.