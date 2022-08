Vado Ligure (Savona) – La scorsa notte un giovane è stato fermato e denunciato dai Carabinieri nel corso di un servizio di controllo straordinario.

L’uomo è stato trovato in possesso di due cesoie tagliabulloni mentre si trovava all’interno di un furgone, con il quale procedeva a velocità particolarmente ridotta.

Le forze dell’ordine l’hanno condotto in caserma per l’identificazione e lui dovrà rispondere del possesso ingiustificato dei due utensili.