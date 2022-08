Vobbia (Genova) – Ha perso il controllo della moto su cui viaggiava ed è caduto a terra fratturandosi entrambe i polsi. Incidente questa mattina, oco dopo le ore 11, nella zona di Vobbia, nell’entroterra genovese.

L’uomo è caduto rovinosamente a terra e non riusciva a rialzarsi per il terribile dolore ai polsi.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, grazie anche all’aiuto dell’elisoccorso, che ha trasportato il ferito in codice giallo all’ospedale Villa Scassi di Genova.

In ospedale è stata riscontrata la doppia frattura.