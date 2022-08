Genova – Una lite per futili motivi è finita a coltellate, nella notte, nel quartiere di Voltri. Intorno alla mezzanotte alcune persona hanno iniziato a discutere e dalle parole si è passati ai fatti con una rissa che si è conclusa quando è spuntato un coltello ed uno dei contendenti è stato raggiunto da diversi fendenti.

L’uomo si è accasciato a terra perdendo molto sangue e sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e l’ambulanza del 118.

In serata erano state segnalate abbondanti bevute sulla spiaggia e molti residenti protestavano sulle pagine social del quartiere per la presenza di schiamazzi e musica a tutto volume.

Il ferito è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.