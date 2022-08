Genova – Entra nei ristoranti, mangia e beve abbondantemente e poi finge di sentirsi male e si fa portare in ospedale in ambulanza per non pagare il conto. Si ripetono da giorni, secondo il tam tam che gira sui social, le “imprese” di un uomo che avrebbe ideato un trucco irresistibile per mangiare a sbafo nei migliori ristoranti cittadini ma senza sborsare un euro.

L’uomo, sulla settantina, piuttosto in carne e sempre identificato per un paio di Crocs grige (ciabatte da mare in plastica) entrerebbe nei locali cittadini per mangiate pantagrueliche annaffiate da ottimi vini ma poi, al momento di saldare il conto, simulerebbe un malore e si farebbe portare in ospedale in ambulanza riuscendo a evitare di pagare il dovuto.

Il ripetersi degli episodi, soprattutto nel levante genovese, lascerebbe supporre che si tratti di una truffa ben ideata e non di una persona in difficoltà economica visto anche il tenore delle abbuffate.

Di certo la gran parte dei ristoratori offrirebbe un pasto ad una persona realmente indigente o in difficoltà.

Ora, però, il tam tam sui social dovrebbe rendere davvero complicato il ripetersi del raggiro.