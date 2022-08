Chiavari – Raffiche di vento ad oltre 100 km/h e grandinate con chicchi come noci. L’ondata di maltempo che sta colpendo la Liguria sta provocando danni nella zona del Tigullio sino al chiavarese e muove verso levante.

Intorno alle 7, tra Chiavari e Sestri levante si è scatenata una tromba d’aria che ha provocato danni sulla linea ferroviaria Genova – La Spezia, con ombrelloni e strutture lanciate dal ventu sui binari e sulla linea di alimentazione elettrica. La linea è stata interrotta.

Momenti di paura anche sull’autostrada A12 Genova – Livorno dove le auto sono state costrette a fermarsi per la grandinata e per le raffiche di vento che facevano “ballare” i veicoli come fossero di carta.

Le raffiche di vento e la grandinata hanno causato danni a Chiavari, Rapallo, Sestri Levante e lungo tutta la costa.

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco.