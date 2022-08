Albenga (Savona) – Ha scambiato il greto di un torrente per una discarica ma è stato scoperto e denunciato. Alcuni agenti dell’ufficio tutela del territorio della polizia locale hanno colto sul fatto un uomo intento a svuotare dieci metri cubi di vasetti in un rio demaniale a poca distanza dal suo terreno.

Per lui è scattata immediatamente una sanzione di seimilacinquecento euro. Inoltre, egli dovrà smaltire correttamente i rifiuti e provvedere alla bonifica dell’area contaminata.