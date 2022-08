Cogoleto (Genova) – Non ce l’ha fatta Federico Pasini, il 53enne di Cogoleto coinvolto, lo scorso 19 agosto, in un brutto incidente stradale a Montezemolo, in Piemonte.

L’uomo era ricoverato in condizioni gravissime dopo il terribile impatto tra la sua moto ed una vettura. L’incidente nel cuneese, lungo una strada molto conosciuta ed apprezzata dai motociclisti per via dei panorami e per le curve mozzafiato.

Pasini viaggiava in compagnia della moglie quando, per cause ancora da accertare, si è schiantato contro un’automobile. Sbalzato dal sellino insieme alla donna, Pasini era caduto violentemente a terra riportando terribili ferite.

Soccorso e trasferito in ospedale, l’uomo è rimasto in coma sino al decesso.

Resta molto grave, invece, la moglie, ricoverata all’ospedale di Torino.

Le indagini sull’incidente non sono ancora concluse.