Imperia – Auto in fiamme, nella notte, in via Boine, nella zona della Marina di Porto Maurizio. Intorno alle 2,30 una Tesla a motore elettrico con targa francese è stata avvolta dalle fiamme per cause ancora da accertare.

L’allarme è scattato quando alcuni passanti hanno notato le fiamme ed hanno allertato le forze dell’ordine. All’arrivo dei vigili del fuoco, però, anche a causa delle particolari difficoltà nelle operazioni di spegnimento di un’auto elettrica, la vettura era già completamente distrutta.

In corso le indagini per accertare l’origine dell’incendio che potrebbe essere doloso.