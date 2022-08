Albisola Superiore (Savona) – Molta paura ma fortunatamente solo ferite non gravi per le cinque persone colpite dalla pioggia di massi e detriti che si è staccata dalla parete rocciosa sopra la spiaggia libera accanto allo stlimento balneare “Ultima Spiaggia” sul lungomare Eugenio Montale.

Il crollo è avvenuto ieri sera, intorno alle 20,30, quando il gruppo stava cenando al sacco sulla spiaggia, dopo una bella giornata al mare.

Improvvisamente sono stati colpiti da una pioggia di sassi riportando ferite lievi e un bruto spavento.

Subito è scattato l’allarme e sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e le ambulanze del 118 e i feriti sono stati trasferiti all’ospedale San Paolo di Savona.

Sono poi scattati i controlli alla parete rocciosa che ha scaricato i detriti ed è stato imposto il divieto di accesso per la pericolosità dei luoghi. Si teme infatti che la parete possa franare ancora.

Nella mattinata di oggi verranno eseguiti nuovi sopralluoghi e verifiche per accertare la gravità della situazione ma appare improbabile che il tratto di spiaggia possa tornare agibile ai bagnanti prima della fine della stagione balneare.

Intanto scattano le polemiche e le proteste. In molti si domandano a chi spettino i controlli preventivi e cosa sarebbe successo se il crollo fosse avvenuto di giorno, con la spiaggia gremita di persone.