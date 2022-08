Genova – E’ nata 25 anni fa a Santo Domingo ma vive a Genova, dove lavora come modella, Mariela Nunez Suriel, la nuova Miss Liguria che parteciperà alla finale per Miss Italia 2022 in rappresentanza della nostra regione.

A poche ore dalla sua elezione, lo scorso 28 agosto, a Loano, ha già diviso il pubblico in due grandi “partiti”: quelli che la sosterranno votando per lei e chi mugugna sostenendo che non possa rappresentare la Liguria perché non c’è nata.

Alta 1 metro e 70, fisico mozzafiato, Mariela si divide tra gli impegni di modella e quelli di educatrice e il suo caso divide i social con fazioni opposte pronte a sfidarsi a suon di commenti e di “like”.