Genova – Una cancellata che blocca l’accesso alla scogliera sottostante la Marinella, sulla passeggiata Anita Garibaldi di Nervi. A segnalare la curiosa novità i residenti della zona e le tante persone che amavano prendere il sole e tuffarsi da quel tratto di scogliera, da anni ormai inaccessibile.

Le perplessità riguardano il fatto che più volte è stato ribadito che la ristrutturazione della Marinella non avrebbe impedito il libero accesso al tratto di scogliera. Una rassicurazione data a tutti i livelli delle istituzioni locali anche quando qualcuno ha “storto il naso” alle modificazioni fatte sul tratto di scogliera, proprio a seguito dei lavori.

“Vogliamo pubbliche conferme che la scogliera resterà pubblica e libera – dicono i residenti – e che venga chiarito chi ha autorizzato la realizzazione del cancello e quale è la sua funzione”.

Abitanti e appassionati della tintarella temono infatti che la struttura – un futuro albergo di lusso – possa limitare il libero accesso ad un tratto di costa che è del Demanio e non può essere ceduta a privati per nessun motivo.

Un gruppo di Cittadini ha già annunciato denunce e ricorsi se non verrà chiarita pubblicamente la situazione.

