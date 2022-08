Genova – Tre gatti rapiti e decapitati e ritrovati in alcune zone del levante genovese. E’ caccia al maniaco dopo l’ultimo episodio avvenuto a Nervi dove il corpo senza vita di un felino è stato ritrovato nel giardino di una villa, senza testa e con la coda mozzata.

Il tam tam dei social riporta altri due episodi e si teme possa trattarsi di uno squilibrato che per qualche motivo odia i gatti.

Le indagini partiranno nelle prossime ore perché un gruppo di cittadini ha annunciato di voler presentare una specifica denuncia per chiedere alle forze dell’ordine di chiarire cosa ci sia dietro la serie di rapimenti e uccisioni di gatti.

Tra le piste da seguire anche quella del Satanismo, almeno due delle vittime erano di colore nero.