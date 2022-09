Genova – Ha causato pesanti disagi anche questa sera, in corso Gastaldi, il restringimento di carreggiata, in direzione levante, per il cantiere al lavoro ormai da più di un mese.

Le auto dirette verso levante restano in coda, incolonnate, avanzando a passo d’uomo, a causa di un cantiere che è operativo da tempo all’altezza della Casa dello Studente.

Complice una segnaletica “poco chiara” le auto restano incolonnate su una sola corsia invece di sfruttare anche quella dell’autobus che è stata abilitata.

Consuete proteste degli automobilisti per i disagi e tempi di percorrenza che si dilatano ancora di più dopo l’introduzione del limite di velocità a 50 km/h su gran parte del tracciato di corso Europa. Rallentamento che ha praticamente raddoppiato il tempo necessario per arrivare a Nervi partendo dal centro.

Proteste anche per le ambulanze che restano imbottigliate nel traffico pur avendo normalmente a disposizione la corsia dei mezzi pubblici.