Pietra Ligure (Savona) – Fiamme, la scorsa notte, all’interno dell’ospedale Santa Corona dove un incendio è divampato in una delle stanze generando fumo che ha invaso alcuni piani del nosocomio.

L’allarme è scattato poco prima della mezzanotte al terzo piano, nel reparto di Ortopedia.

Per cause ancora da ricostruire il rogo ha attaccato mobilio e supellettili generando un fumo acre che si è velocemente diffuso in altri reparti suscitando l’allarme del personale e dei pazienti ricoverati.

Sul posto sono accorsi i mezzi dei vigili del fuoco mentre il personale addetto alle emergenze provvedeva a spostare i pazienti “a rischio” in altri reparti più sicuri e iniziava le operazioni di spegnimento.

Una sessantina i pazienti evacuati e tre sarebbero rimasti intossicati.

La Asl 2 ha diffuso una nota su quanto avvenuto

“Questa notte si è sviluppato un incendio per cause ancora da chiarire nel padiglione chirurgico dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure; secondo le procedure previste, grazie all’intervento dei reperibili e di tutto il personale delle vicinanze che si è reso immediatamente disponibile, i pazienti del chirurgico sono stati spostati in altra sede mentre attualmente sono ancora in corso le operazioni e le verifiche da parte delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco”.

Mentre proseguono le operazioni di bonifica in tre piani dell’ospedale, gli interventi programmati per la giornata di oggi sono stati rinviati.

” Gli interventi programmati sono stati rimandati – si legge nella nota della Asl 2 – e verranno riprogrammati nei prossimi giorni; si consiglia per le urgenze delle prossime ore di rivolgersi al PS di Savona salvo necessità inderogabili”.

Probabili disagi anche per gli esami previsti per la giornata di oggi.

Nella tarda mattinata di oggi, alle ore 12.30 circa, il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità effettuerà un sopralluogo presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove nella notte è divampato un incendio nel padiglione chirurgico.

“Voglio ringraziare tutto il personale sanitario – afferma il presidente – che in queste ore si è speso senza sosta per mettere al sicuro i pazienti ricoverati. Sono in costante contatto con il direttore generale Prioli per seguire le operazioni e avere in tempo reale tutte le notizie: secondo le procedure previste, grazie all’intervento dei medici reperibili e di tutto il personale delle vicinanze che si è reso immediatamente disponibile, i pazienti del padiglione chirurgico sono stati spostati in altra sede, mentre sono ancora in corso le operazioni e le verifiche da parte delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco. Pare che l’incendio sia di origine dolosa. Intanto stiamo lavorando anche per cercare di limitare il più possibile i disagi e riprogrammare a stretto giro le visite e gli interventi che erano programmati a partire da oggi e nelle prossime settimane, considerato che una parte dell’immobile – conclude – è stato reso inagibile dalle fiamme”.