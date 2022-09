La Spezia – Due incidenti gravi con feriti in poche ore e tutti e due con sfortunati protagonisti alla guida di monopattini elettrici. Nel pomeriggio di ieri la Polizia Locale è stata impegnata nei rilievi di due incidenti stradali nei quali due monopattini elettrici si sono scontrati con due autovetture; ad avere la peggio sono stati proprio i due conducenti dei monopattini, che nel prodursi degli eventi hanno riportato lesioni tali da dover ricorrere al trasporto in ospedale; in un caso, la conducente quarantacinquenne del veicolo elettrico, è stata ricoverata nella shock-room del Sant’Andrea.

Nel primo incidente, avvenuto circa alle 15,30 nella Via Genova all’incrocio con la Via della Ghiara, un pensionato di 74 anni, alla condotta di un’autovettura Hyundai, guidando in stato di alterazione alcolica, procedeva in area d’incrocio senza rispettare il segnale di dare precedenza e impegnando contromano la corsia destinata al senso opposto di marcia, ove veniva a collisione frontale con un monopattino condotto da una donna di 45 anni. I dettagli della dinamica sono in corso di definizione ma al conducente dell’autovettura sono state già contestate le violazioni alle norme di comportamento del Codice della Strada e gli è stata immediatamente ritirata la patente ai fini della sospensione con relativa decurtazione massima dei punti. L’uomo veniva altresì denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza, con ulteriore periodo di sospensione della patente e fermo amministrativo provvisorio del veicolo per un mese.

Nel secondo incidente, avvenuto circa un’ora dopo sul Viale Italia all’altezza dell’incrocio con la Via Pascoli, una Mercedes, condotta da un 50 enne, dal viale Italia direzione Arsenale svoltava a destra sebbene dovesse procedere, secondo la segnaletica, solo in dirittura, e imboccando in senso vietato la via Pascoli colpiva in pieno un monopattino condotto da un ragazzo di 22 anni che marciava nel controviale lato monte. Al conducente dell’autovettura venivano immediatamente contestate le gravi violazioni descritte e la patente gli veniva subito ritirata ai fini della sospensione, per aver cagionato incidente con lesioni alla controparte. Al momento non sono emerse violazioni a carico del ventiduenne che conduceva il monopattino.

Di estrema attualità, quindi, il tema della sicurezza per coloro che, sempre più numerosi, intendono avvalersi di un mezzo di trasporto alternativo ed eco-sostenibile